「金馬地區民眾春節交通專案」馬祖航線8日首航，陸委會副主委邱垂正（左三）到場視察。（圖／陸委會提供）

繼金廈小三通昨日復航，「金馬地區民眾春節交通專案」馬祖航線也於今日首航。由於陸方尚未開放黃岐港，航行時間較短的白沙－黃岐航線船班未確定，目前相關航班均改為福澳－琅岐航線。

陸委會今日透過新聞稿介紹，本次馬祖航線首航由我方吉順十號於上午10時，自馬祖南竿福澳碼頭開往中國大陸福州琅岐，計有24名馬祖鄉親及陸配搭乘，回程於中午12時45分啟航，下午2時抵達福澳碼頭，計14名馬祖民眾及陸配返回。首航過程順利。

陸委會說明，關於馬祖小三通之白沙－黃岐航線，因陸方尚未開放黃岐港，本航線船班目前未確定。由於白沙－黃岐航線航行時間短，約為福澳－琅岐線的1／3，馬祖民眾普遍希望早日開通。惟若於專案執行期間仍不能復航，相關航班均將改為福澳－琅岐航線。

聲明指出，陸委會副主委邱垂正與連江縣縣長王忠銘、航港局副局長劉志鴻等，今日前往福澳港旅客服務中心視察首航當日售票及通關作業情形，並歡迎馬祖鄉親搭乘本次春節交通專案之首航船班。

陸委會表示，政府了解兩岸小三通客運對金馬當地發展具有相當影響，本次春節專案主要目的是為協助金馬鄉親於農曆春節期間返鄉團聚，針對部分旅客反映，希望政府擴大小三通客運，協助更多在陸國人返鄉，陸委會將參考本次專案執行的結果，作為後續推動小三通客運復航的重要參考。