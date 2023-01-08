台北市長蔣萬安今天（8日）凌晨與副市長李四川等人一同視察路面銑鋪工程。李四川表示，感謝工務局的好同事及施工的好伙伴們，「這是開始」。此貼文吸引網友紛紛回應，有網友不禁表示，「超級羨慕台北市民」。

李四川今(8日)在臉書粉專表示，今晨與市長、里長及銑鋪機、鋪路的施工伙伴們開晨會，離開市府約15年了，在施工的伙伴中，還見到幾位老朋友。感謝工務局的好同事及施工的好伙伴們，這是開始，讓我們為提供台北市民有一條平安上班及回家的路繼續打拚。

網友紛紛說，「市長親自看，才知道問題；廠商看市長，才知道重視」、「台北市有川伯真好，台北市民賺到了」、「蔣市長的團隊就是讚，台北市民的福氣」、「非常好，給台灣人民安全的路，有蔣市長跟川伯的付出，是台灣人民最大福氣」、「謝謝川伯跟蔣市長一起為大台北打拚，感謝再感謝」。

也有網友認為，「超級羨慕台北市民」、「已羨慕台北市」、「川伯，不要再刺激我們了，台北真幸福啊！」、「川伯做事，我們放心，大家辛苦啦！」、「好羨慕喔！天冷 請大家保重」、「川伯，辛苦您了，最強專業副市長耶」、「辛苦了，忙碌之餘也記得要好好照顧自己嘿。感謝川伯！」、「辛苦了！川伯，願所有的公務員都像您！」