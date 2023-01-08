有些人脾氣非常好，幾乎沒有看過他們動怒，但這並不代表他們不會生氣。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬兔、雞、羊的人平時的個性溫和善良，是朋友眼中的好好先生、小姐，然而一旦觸碰到底線，他們就會瞬間翻臉，發起飆來六親不認，極大反差讓大家都跌破眼鏡。

▎生肖兔

屬兔的人個性開朗也很善良，脾氣非常好，屬於好相處的類型，他們平時也樂於助人，因此很少得罪人，身邊有不少真心好友；然而他們脾氣好不代表好欺負，一旦踩到屬兔人的底線，他們就會瞬間暴怒，凶狠到讓對方害怕，甚至到了六親不認的程度，因此千萬不要隨便招惹他們。

▎生肖雞

屬雞的人雖然外表看起來有點凶、不太好相處，但其實他們內心相當善良，還很喜歡幫助朋友，非常講義氣；不過如果有人去招惹他們，屬雞人就會當場變臉，想盡各種辦法報復、惡整對方，後果不堪設想。他們平時很會隱忍情緒，不輕易發怒，一旦爆發了，就連家人也哄不好他們。

▎生肖羊

屬羊的人通情達理，對朋友也很好，不會亂發脾氣，是朋友眼中最善良的人，但這不表示他們就沒有脾氣、好欺負，他們發脾氣時，極大的反差會讓人大吃一驚，只不過他們平常會忍著，不輕易暴露本性，屬羊人一旦暴怒，就會加倍奉還傷害他們的人，所以千萬別招惹他們，否則受傷的只會是自己。