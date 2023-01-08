今（8日）在安農溪分洪堰水門右岸，啟動全台首座自發自用微水力發電，亦為環境教育示範場域。（吳佩蓉攝）

安農溪水源、生態資源相當豐富，影響冬山鄉、五結鄉農田的灌溉區域，結合周邊湧泉成為重要地景資源及觀光勝地。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙表示，將持續規畫縣內小水力潛力評估，推動於大小河川，發展分散式能源，以落實淨零綠生活行動。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙表示，將持續規畫縣內小水力潛力評估，推動於大小河川，發展分散式能源，以落實淨零綠生活行動。（吳佩蓉攝）

宜蘭為朝向淨零碳排目標邁進，以在地環境發展綠色能源，今（8日）在安農溪分洪堰水門右岸，啟動全台首座自發自用微水力發電，亦為環境教育示範場域，每年可發電近8000度；縣長林姿妙表示，將持續規畫縣內小水力潛力評估，推動於大小河川，發展分散式能源，以落實淨零綠生活行動。

安農溪水源、生態資源相當豐富，影響冬山鄉、五結鄉農田的灌溉區域，結合周邊湧泉成為重要地景資源及觀光勝地。宜縣府2021年與第一河川局、農田水利署宜蘭管理處及蘭陽發電廠等單位，共同打造全台首座「微水力發電」示範點，今上午在安農溪分洪堰水門右岸，舉辦啟動儀式與低碳環境教育健行闖關活動。

微水力發電為再生能源，以「阿基米德發電機」透過水流轉動螺旋葉片產生動能、再轉換成電力，目前發電容量為900瓦，年可發電近8000度，第一階段先設置在右岸自行車道200公尺的40盞LED地燈及8盞平台景觀燈，提供安農溪遊客照明及充電站使用，可24小時不斷發電。

林姿妙表示，宜蘭以環保立縣，打造好山好水、低碳的城市，有賴所有鄉親共同維護這條堪稱世界級漂亮的安農溪，以「微水力發電」讓宜蘭能蓬勃發展，帶動周邊觀光人潮；縣府將持續藉著環境的優勢，致力推動縣內大小河川，發展分散式能源並讓區域能源可自給自足，落實環境永續發展、拚出宜蘭的好生活。

河川局局長董志剛說，中央交付的任務就是協助地方、國家讓水做有效的利用， 充分發揮1滴水用4次的精神，能夠用越多次，對國家的經濟和環境有更大的幫助；去年在縣長的指示下，環保局長黃政釧提案將此微水力發電結合地方作為環境教育示範場域，未來將可大幅提升宜蘭縣推動綠能的效益。

近年來全球氣候暖化，推動節能減碳已是政府與全民的共識，而宜蘭最具優勢的資源即是水，環保局過去推動低碳示範社區計畫，已輔導近50處社區落實低碳行動，也持續發展宜蘭在地水力資源及特色低碳教育課程，逐步打造淨零勁好宜蘭綠生活。