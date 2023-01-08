彰化縣共有25名兒少經法定程序由縣長擔任監護人，8日上午在縣長官邸舉辦「與縣長媽媽有約～歲末圍爐」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣共有25名兒少經法定程序由縣長擔任監護人，8日上午在縣長官邸舉辦「與縣長媽媽有約～歲末圍爐」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣共有25名兒少經法定程序由縣長擔任監護人，彰化縣政府8日上午在縣長官邸舉辦「與縣長媽媽有約～歲末圍爐」，孩子們感受縣長媽媽的愛與關懷，提前圍爐感受溫馨的年味，王惠美和孩子們閒話家常，鼓舞無論環境怎麼樣，只要有堅定的心，都能有屬於自己的幸福人生。

這些由縣長擔任監護人的兒少，背後都各有一段艱辛成長故事，但孩子們都很樂觀，在輔導人員的鼓舞下，相信「逆風飛行，能飛得更遠」，更懂得珍惜生活中的點滴小確幸。

今天溫馨圍爐，縣長媽媽王惠美安排版畫印刷DIY活動，讓孩子們印上自己喜愛圖案的春聯，並邀請泡泡達人進行互動表演節目，過程中充滿了笑聲與掌聲；並準備各式各樣琳瑯滿目的新年禮物，有衣服、鞋子、文具以及玩具等，孩子們拿到禮物的當下皆很開心。

王惠美提前給孩子們壓歲錢，祝福新的一年平安、快樂與健康。孩子們也準備了給縣長媽媽的賀年卡片，來感謝縣長及縣府團隊的照顧，餐後則由縣府團隊安排前往縣立美術館參觀「故宮國寶遊彰化2.0－故宮文物×新媒體藝術展」，進行一趟精彩的藝文之旅。