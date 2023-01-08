總統蔡英文1日發表元旦談話表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，行政院長蘇貞昌4日則鬆口表示，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福。對此，旅美學者林環牆今（8）日就在臉書上表示，「民進黨網軍不要再散播扭曲真相的梗圖，數字會話，論文門詐騙博士學位的蔡英文女士與蘇貞昌先生，顯然都誤判了情勢」，引發討論。

林環牆今日在臉書上PO出一篇「蔡英文政府負債的真相」的文章表示，「政府要正直透明，民進黨網軍不要再散播扭曲真相的梗圖。世界各地都有經濟、財政、金融的學者或專家。政黨側翼網軍最好老實點，不要肖想可以利用片斷的統計數字，扭曲真相，騙取選票，而政府更不應坐視網軍們在民主選舉攻防中恣意妄為」。

林強調，「有幾點觀察值得大家注意，以免被網軍提供的片斷資訊所誤導」，首先是，台灣中央政府「總預算」的財政收支統計，是無法反映政府財政收支的全貌，因為「特別預算」的財政收支並沒有被涵蓋在內；再來是台灣的「特別預算」的政府支出，幾乎百分之百沒有財政收入做支撐。因此，「特別預算」一定呈現龐大的財政赤字，也一定要靠政府舉新債來挹注；最後台灣中央政府財政收支的真正情形，必須把「總預算」與「特別預算」加在一起，才能看清全貌。

林環牆說，當這兩個預算加總在一起時，可以發現「蔡英文政府執政首七年，除了2019年度外，每一個年度的中央政府負債總額都是年年膨脹，無一例外」，而蔡英文政府執政的第一個年度（2016），中央政府負債總額是5兆3,393億元。財政部預估，2023年度的負債總額將激增達6兆6,748億元。換言之，7年內，中央政府負債餘額將累增1兆3,355億元，即平均每年舉債淨額達1,907億元。這讓林環牆驚呼，「但蔡英文政府執政的最後一個年度（2024），還會再舉債多少，實在令人無法樂觀看待！」

林環牆更拿出，「當年馬英九政府執政，中央政府負債總額由2008年的3兆7,780億擴增達2016年的5兆3,393億元，8年內，累增1兆5,613億元，即平均每年舉債淨額達1,952億元」；「陳水扁政府執政，中央政府負債總額由2000年的2兆4,505億擴增達2008年的3兆7,781億元，8年內，累增1兆3,275億元，即平均每年舉債淨額達1,659億元」。

最後林環牆直言，持平來說，就中央政府總合財政收支而言，蔡英文政府與馬英九政府根本就是差不多不相上下，甚至等2024結算後，最後有可能遜於馬政府，反而是陳水扁時期中央政府負債膨脹的速度的確稍為緩和一些。同時林環牆也回憶，蔡英文曾說「這是謹守財政紀律、不債留子孫的政府」；蘇貞昌院長曾說：「這是一個最會持家、最會拚經濟、更為全民增福利的政府！」這更讓林環牆打臉兩人，「然而數字會話，論文門詐騙博士學位的蔡英文女士與蘇貞昌先生，顯然都誤判了情勢」。