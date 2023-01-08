鼎王「4人年菜外帶套餐」原價2274元，特價2059元，下訂還可再用6折加購兩份肉品。（鼎王提供）

乾杯集團推「黑毛屋本家特選日本A5和牛沙朗肋眼鍋物禮盒」，原價1萬2837元，特價6888元，以頂級肉品滿足挑剔味蕾。（乾杯提供）

老四川「2023春節套餐-黃金板栗雞湯牛」原價3109元，特價2398元，13日前下訂再贈清油麻辣湯底。（老四川提供）

每到春節就讓一票主婦們煩惱該端出什麼年菜，火鍋業者鎖定小家庭商機，推分量適中的年菜套組，標榜有頂級肉品、海鮮及人氣湯底，多樣美味增添舌尖新鮮感，業者分析，今年不只春節來得早，就連寒流也提早報到，不少民眾去年耶誕吃鍋時就開始物色年菜，「菜色豐富且不耗費備料時間、刁難廚藝」，讓買氣相較去年提升3成以上。

這一鍋皇室秘藏鍋物主打「金兔迎春圍爐年菜」，集結神仙牛肉、1983黑豚豬五花、台灣潮鯛魚片等10道食材，搭御膳麻辣鍋、開歲老火湯或鴛鴦鍋組合，特惠價不到2千元，16日前至全台門店訂購還能拿「時尚太空銀兔保溫保冷袋」、兔年款紅包袋2入及這一鍋餐飲集團3000元折價券，數量有限。

鼎王也推在家開鍋優惠，「4人年菜外帶套餐」湯底可選麻辣鍋或酸菜白肉鍋，食材則有梅花豬肉、特級牛肉、排骨酥等，並附上烏梅汁去油解膩，訂購可享91折，肉控也可用6折加購最多兩份肉品；另消費金額達2000元再送一份梅花豬肉。

乾杯集團則強打「黑毛屋本家特選日本A5和牛沙朗肋眼鍋物禮盒」，內容包含特選日本A5和牛沙朗火鍋片、火烤兩用後腹肉、鱈寶等，再搭涮涮湯、烏龍麵及壽喜燒醬，優惠價6888元等同下殺54折，29日前至乾杯超市官網下單，冷凍溫層消費滿8888元再贈特選日本A5和牛菲力牛排。

老四川以「2023春節套餐-黃金板栗雞湯牛」搶攻年菜市場，特色湯頭黃金板栗雞湯是由豬大骨、雞骨架等多種食材熬煮，搭配中藥材帶出甘醇鮮味，套餐包含五花牛肉、草蝦、牛肚牛筋、餃類拼盤等10種品項，13日前下單再贈清油麻辣湯底，等同免費升級成鴛鴦鍋，一次吃到兩口味。