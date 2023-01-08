「風廚師慈善義煮千人宴」8日在東寧宮登場，市長高虹安（左二）也化身總舖師，與廚師們準備美味佳餚並親自上菜。（陳育賢攝）

「風廚師慈善義煮千人宴」8日在東寧宮登場，市長高虹安（中）也化身總舖師，與廚師們準備美味佳餚並親自上菜。（陳育賢攝）

新竹市「風廚師慈善義煮千人宴－歲末寒冬送溫暖」活動，8日在東寧宮前席開66桌熱鬧登場，共出動近60位風廚師餐飲觀光發展協會的廚師一起共襄盛舉，市長高虹安也化身總舖師，與廚師們準備美味佳餚並親自上菜，讓民眾在寒冬中能夠感受過年暖暖氣氛。

高虹安表示，去年就曾受邀參加這項慈善義煮活動，覺得非常有意義，今年持續參與活動，也擔任總舖師為弱勢朋友準備菜色，並在現場端菜親自送上佳餚。

她說，雖然是寒冬送暖活動，但今天的天氣及民眾的熱情，送來熱情滿滿，感謝東寧宮與風廚師餐飲觀光發展協會辦理慈善義煮活動，除了能讓新竹市弱勢族群過個溫暖的好年，還能將台灣傳統的辦桌文化傳承下去，期盼每年都能持續舉辦慈善義煮尾牙宴，乘載著廟方及協會滿滿的愛心，傳送到需要的人身上。

東寧宮主委吳榮聲指出，尾牙宴是各方善心人士1桌1桌募款而來的，東寧宮在今年歲末年終之際已辦理4場次尾牙宴，宴請弱勢族群、街友及清寒民眾，讓民眾能夠溫飽過好年。

風廚師餐飲觀光發展協會則表示，今年是第4年辦理寒冬送暖義煮活動，參與的會員都是餐廳大廚，今天特別推開工作，過來當義工貢獻好手藝，並集結民間捐款為弱勢民眾送上溫暖，讓更多人可以飽餐一頓。

市府民政處指出，東寧宮長期致力於文化傳承及社會公益，多年來陸續捐救護車、消防車及巡邏車及住宅用火警警報器，熱心公益造福地方，每年並定期發放愛心白米、愛心便當，協助清寒個案，給予急難救助金、喪葬補助費、清寒學雜費、獎學金等實質幫助，還多次獲得內政部頒發績優宗教團體獎狀肯定，實為宮廟典範。