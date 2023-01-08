台中市私立佛教淨心社會福利慈善事業基金會8日在北屯區松竹寺前廣場舉辦「關懷孩童愛心物資捐贈行善活動」，現場340位學生獲贈木耳露、白米、大燕麥片等滿滿愛心物資與1000元獎助金。（莊競程服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市私立佛教淨心社會福利慈善事業基金會，結合國際獅子會300c1區榮華獅子會、立法委員莊競程服務處、市議員曾朝榮服務處、北區與北屯區各國中小學，8日在北屯區松竹寺前廣場舉辦「關懷孩童愛心物資捐贈行善活動」，現場340位學生獲贈木耳露、白米、大燕麥片等滿滿愛心物資與1000元獎助金。

淨心慈善基金會董事長釋自凱表示，捐贈愛心物資內容多樣豐富，包括乾燥綜合菇、木耳露、白米、大燕麥片、蔬菜調和油、香菇素蠔油等10餘樣，以及獎助金1000元，共有340位學生獲贈，希望略盡社會綿薄之力，幫助更多人。

莊競程說，歲末年初常有善心人士舉辦寒冬送暖活動，見證社會處處有溫暖，同時期勉受贈的小朋友努力向上，未來有能力也要回饋社會，讓善循環；曾朝榮則說，他長期參與慈善活動關懷清寒、獨居老人與孩童，呼籲社會各界善心人士，發揮拋磚引玉的精神，一起幫助社會弱勢，讓社會充滿溫馨、祥和。

淨心慈善基金會創辦人釋衍成、淨心慈善基金會董事長釋自凱、立委莊競程、市議員曾朝榮、300c1區榮華獅子會長王純純，松竹寺主委林春臨今日都到場與民眾互動、表達關心；台中市若昶家庭關懷協會理事長陳若妍，除到場支持關懷外，也帶來100條棉被，關懷兒童。