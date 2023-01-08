新北市動保處舉辦寵物CPR教學。（新北市動保處提供）

當人失去呼吸心跳時可施予心肺復甦術（CPR）急救，CPR亦適用於毛寶貝身上，日前新北市動保處與消防局在聯合舉辦人與寵物CPR急救教學，首批對象針對市府280名第一線服務民眾公務人員開課，由獸醫師陳孟姀現場示範，使用狗CPR模型進行教學，教導將手正確放置，進行按壓，按壓深度，氣道維護，股動脈搏動檢查等正確的急救行為，教育飼主觀察寵物生命跡象，學會如何操作寵物CPR，掌握3到5分鐘救命黃金期，動保處表示，將持續與消防局聯手深入社區，共同推廣心肺復甦術。

據統計，63％飼主願意幫毛寶貝施行CPR，但只有20％飼主學過CPR。動保處為提升寵物CPR普及率，持續與消防局合作，在推廣民眾心肺復甦術同時，亦教導寵物心肺復甦術，讓更多人學會寵物CPR，提升動物福址，在學員認真參與寵物CPR演練後，核發寵物CPR訓練證明。

陳孟姀表示，毛寶貝跟人一樣，在高溫、悶熱、密閉不通風環境下都可能發生休克，常見症狀有大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及虛弱情況，或發生意外事故例如車禍、意外受傷、突發休克、失去生命跡象等狀況，須立即進行 CPR 搶救動物呼吸心跳，若能經由現場施行CPR恢復動物心跳或呼吸，即能提高動物被救回機率。

動保處呼籲，當毛寶貝失去呼吸心跳時千萬別慌張，把握黃金期3到5分鐘進行寵物CPR。首先要維持呼吸道通暢，檢查寵物呼吸道是否有阻塞，當異物移除後即可進行人工呼吸跟胸外按壓，以口透過鼻孔吹氣給予動物氣體，每次循環吹氣1到2次，每次吹氣1至2秒，並連續胸外按壓7次，1分鐘按壓約80次，持續至寵物恢復自主呼吸及心跳，當毛寶貝恢復意識時要馬上送醫治療，讓專業獸醫師來檢查健康狀況。CPR教學影片可至新北市動保處臉書觀看。