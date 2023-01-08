台北一名準新娘日前嫌棄男友家婚宴想辦流水席、辦桌打包食材的習慣、高雄是鄉下，引發網路熱議，還有一名自稱男友妹妹的網友出面喊話，「我真希望我哥這個婚別結了」，沒想到準新娘仍持續在網路開砲，讓準小姑終於忍不住揭露，女方只出50萬就想把新房登記在自己名下，更嗆聲「宴客辦流水席」就退婚，貼文一出再度引發討論。

準小姑公開與哥哥、準嫂嫂的對話。（翻攝自匿名2公社臉書）

準新娘日前在臉書社團「匿名2公社」多次發文抱怨，曾任多年里長的男友爸爸婚宴想要辦桌宴客，但流水席不衛生、打包是鄉下和貧民文化、高雄是鄉下，還自誇從小在美國成長。不過準小姑打臉指出，婚宴的錢全都是爸爸支出，也聲明不收禮金留給新人，另外準新娘明明只是國中暑假去美國玩了1個月卻自稱美歸。不過準新娘卻自比陳若儀、林志玲、林依晨、劉詩詩，甚至開嗆「南部是不是還有很多窮人？」

準小姑強調自己只是想保護家人。（翻攝自匿名2公社臉書）

準小姑也二度公開對話內容，指出兩人新婚房爸爸要出600萬、哥哥要出300萬、準新娘只出50萬，後續貸款全由哥哥支付，準新娘卻想把房子登記在自己名下，「我爸應該不知道吧？」另外明明女方其他家人都同意由男方出資辦流水席，爸爸還準備包遊覽車到車站接送女方親友，結果是被嫌不夠尊重。沒想到準新娘聞言竟嗆聲，若男友爸爸因此收回600萬或是宴客辦流水席，「只要你們敢這麼做，我就退婚，看到時候那些空桌要給誰坐，丟臉的是你們」，讓準小姑感嘆，「我不知道自己是不是真的太多管閒事，我只是想保護自己家人，這樣也錯了嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「哇，妳哥這個婚還結！？厲害」、「看她在那自稱我們台北人，真心覺得台北人真的很衰X」、「直接不演欸，臭X子」、「放心不會空桌，可以給我地址嗎？我可以包一個紅包去現場吃席（看戲）」、「有本事拿著妳自己的50萬，和男方分開買房阿！這樣登記自己的名字合情合理不是嘛？」