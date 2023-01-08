新竹棒球場挖出廢土、磚塊與電線，再度引發軒然大波，前市長林智堅事不關己的聲明更是惹火外界。對此，YouTube頻道《Bit King比特王出任務》今（8）日就表示，「不堪用就算了，還可以再收錢當廢棄物掩埋場？這才是高段的空手套白狼，台灣人真的很可憐，一直就這麼被騙騙騙」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》今日PO出一篇文章表示，去年11月時，大聯盟官方特別推派國際組賽事運營副主席到台中洲際棒球場進行場勘，最後更大讚「球場越來越有大聯盟水準」，結果新竹棒球場如今卻被挖出廢土、磚塊與電線，這讓他直呼，「誰有良心一目了然！有人不僅要貪，還貪那麼多？然後貪了那麼多，東西還不堪用？不堪用就算了，還可以再收錢當廢棄物掩埋場？」

該頻道最後更直言，「哇，這才是高段的空手套白狼，拿人民的錢，然後再跟廠商收錢，兩邊收錢，賺到一個球場，不僅這樣喔，本來還想再靠這球場再賺一個市長，台灣人真的很可憐，一直就這麼被騙騙騙，什麼時候才能走出這個迴圈呢？」