近日溫度持續下探，但溫情從不間斷，年節將至，桃園市龜山分局坪頂派出所警員林哲民、程亮至轄內之獨居田姓老婦住處拜訪致贈民生物資，提醒田姓老婦要記得做好禦寒措施，獨居的田姓老婦對兩人像孫子般的溫暖舉動，讓員警倍感窩心。

龜山區1名七旬田姓老婦以撿拾環保回收維生，日前騎乘機車外出撿回收物途中與他人發生車禍受傷，林哲民、程亮到場處理，得知70歲田姓婦人早年隨著丈夫服務軍隊輾轉來台，二人相依為命，生活雖然清苦但也可自足，但4年前丈夫過世後獨自生活，雖然有國防部的每月補助，但是近年來物價高漲為了謀生開始騎著機車四處撿拾回收物變賣換取微薄金錢，不料卻發生了車禍沒有錢賠償對方，所幸車主很大方，不用田姓婦人賠償，才化解這次危機，員警知道婦人際遇後，不時經過她家會去看看生活起居。

昨日春節將至，準備一些生活物資來給田姓老婦，田姓老婦看到二人來訪像是見到自己的親人般雀躍，員警想協助申請市府補助遭拒，田姓老婦表示自己還能過得去，把補助留需要的人。

坪頂派出所所長孫維鴻表示，警察分散在社會各個角落、對於民間疾苦往往感受更深，肯定同仁在打擊犯罪之外，積極為民服務藉以彰顯警察的公共價值，秉持著「人飢己飢、人溺己溺」之慈悲心懷，關心並慰問轄區弱勢族群，希望能激發各善心人士之迴響，為需要幫助的民眾，在生命的寒冬帶來暖流。