企排18年8日首戰由桃園台灣產險對上雲林美津濃，昨日兩隊交戰由美津濃直落三橫掃台灣產險，今天換成台灣產險扳回顏面，終以25比18、14比25、25比21、25比22成功上演復仇記。

首局美津濃來勢洶洶，延續昨日火力，打出一波4比1的攻勢，但台灣產險迅速重整旗鼓，靠著李尼希米的進攻加上陳政綺、林謙還有曾祥銘的前排防守連線，將比數反超6分，突然的攻勢打得美津濃措手不及，美津濃的洪榮發和温逸凱雖然想要靠進攻扭轉局面，但仍不敵台灣產險的火力，最後台灣產險拿下第一局。

第二局雙方你來我往，戰至6比6平手，但美津濃突然轉換節奏，由溫逸凱的二號位進攻帶起一波5比0的攻勢，多元的進攻手段令台灣產險頭痛不已，最後溫逸凱靠著一記重扣touch out，讓美津濃扳回一城。

第三局台灣產險曾祥銘以一記漂亮的小吊球直擊對手心臟地帶先行得分，而美津濃靠著林裕鈞和許美中在前排築起高牆，屢屢攔網得分，助美津濃領先對手3分，台灣產險李尼希米開始吹起反攻的號角，頻頻在四號位重扣助隊反超比分，全隊士氣如虹，最終桃園臺灣產險率先聽牌。

第四局台灣產險砲火猛攻對手取得5分領先，但美津濃展現強大韌性，靠著林裕鈞鎮守前線扳平比數，局末台灣產險李尼希米接管戰局，靠著多記的重扣幫助隊伍復仇成功。