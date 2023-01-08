農曆春節倒數中，過年走春訪親友必備伴手禮，飯店業者搶攻春節檔期送禮商機，推出多款精緻美味的年節禮盒，像是水果酥、XO醬、蘿蔔糕、牛軋糖等甜鹹兼備又帶有吉祥意涵的禮盒，滿足民眾送禮需求。

北投麗禧美味小金磚 盼開春好運旺來

麗禧溫泉酒店「旺來」鳳梨酥禮盒包裝雅緻，一盒9入800元。(北投麗禧溫泉酒店提供)

北投麗禧溫泉酒店高人氣的迎賓鳳梨酥，今年推出外帶禮盒，讓粉絲開春好運旺來。(北投麗禧溫泉酒店提供)

北投麗禧溫泉酒店以象徵好運與富足的「旺來」（鳳梨台語發音）發想，推出「旺來」鳳梨酥禮盒迎戰春節送禮市場。鳳梨酥向來是送禮的熱門品項，鳳梨台語發音有吉祥寓意，鳳梨酥外型如小金磚般討喜。麗禧溫泉酒店特選酸香濃郁的三號土鳳梨與甜蜜細緻的金鑽十七號鳳梨，結合精選麥芽糖，製成纖維適中、口感彈牙的果醬；手工揉製金黃奶香餅皮，與內餡以1：1比例製成美味小金磚。三號土鳳梨突出的酸味及纖維口感，揉和上十七號鳳梨的濃郁香甜，好滋味讓房客念念不忘，紛紛敲碗希望可以外帶，飯店今年推出這款好評的人氣鳳梨酥禮盒，讓粉絲開春就好運旺來。

福容XO醬搭雙「糕」 步步高升討好彩頭

「吉醬糕升」伴手禮盒內含精選 XO 醬禮盒、港式臘味蘿蔔糕、懷舊家鄉芋頭糕。(福容大飯店提供)

福容大飯店春節禮盒主打長輩最愛的經典美味，推出「吉醬糕升」伴手禮盒與「御選鳳梨酥／蔓越莓酥」禮盒。「吉醬糕升」伴手禮盒內含精選 XO 醬禮盒、港式臘味蘿蔔糕、懷舊家鄉芋頭糕，寓意給親朋好友討個好彩頭，新年步步高升、鴻圖大展。精選 XO 醬嚴選上等干貝、櫻花蝦，配以辣椒、蒜蓉、紅蔥頭等食材拌炒而成，滋味濃郁細膩、鹹香下飯，不論拌飯、拌麵、拌青菜或是與其他食材一同料理，都是增加美味的好幫手。港式臘味蘿蔔糕則呈現古早家鄉味，以傳統古法將高品質白蘿蔔、港式臘腸、蝦米等加入在來米漿，口感Q潤、用料實在；懷舊家鄉芋頭糕濃郁的芋頭香氣，再搭配港式臘腸與蝦米，口感細緻綿密，融合記憶中的懷舊美味。「吉醬糕升」伴手禮盒優惠價1880元，另可選擇單一品項購買。

「御選鳳梨酥／蔓越莓酥」禮盒，可選購單一或綜合口味，每盒12入688元。(福容大飯店提供)

象徵福氣旺來的「御選鳳梨酥／蔓越莓酥」禮盒選用日曬熟成的台灣鳳梨及嚴選蔓越莓，水果香氣十足；紮實飽滿內餡搭配法式烘培的傳統工法，交織出酸酸甜甜的幸福口感，唰嘴滋味老少咸宜。「御選鳳梨酥／蔓越莓酥」禮盒，可選購單一或綜合口味，每盒12入688元。兩款新春禮盒，福容會員可享95到88折不等的優惠。

新北將捷金鬱金香 水果牛軋糖呷甜甜過好年

新北將捷金鬱金香酒店嚴選台灣水果，製成「寶島水果牛軋糖禮盒」，每盒售價580元。(新北將捷金鬱金香酒店提供)

新北將捷金鬱金香酒店推出寶島水果牛軋糖、鳳梨酥、茗京萃漢方養生茶飲3款禮盒，搶攻春節禮盒市場。(新北將捷金鬱金香酒店提供)

新北將捷金鬱金香酒店推出3款「2023金福氣春節禮盒」，分別是寶島水果牛軋糖禮盒、鳳梨酥禮盒、茗京萃漢方養生茶飲禮盒。其中「寶島水果牛軋糖禮盒」，嚴選台灣水果，像是宜蘭金桔、大湖草莓、關廟鳳梨，並挑選美國進口杏仁果、天然海藻糖、法國諾曼第無水奶油，風味濃郁可口不黏牙，年節送禮自用兩相宜，每盒售價580元。