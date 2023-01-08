據澎湃新聞報導，近日，大陸多地相繼敲定2023年省級「兩會」的具體召開日期，2023年省級「兩會」即將拉開帷幕。作為中共二十大之後的首次省級「兩會」，各地將如何規劃接下來的發展路徑，明確哪些發展目標，均值得期待。此外，正值換屆年，各地新一屆人大、政府、政協領導班子的集中換班也備受關注。按照慣例，省級政協會議往往在省級人代會前1天或2天開幕。

1月8日，政協第十三屆廣東省委員會第一次會議新聞發佈會在廣州舉行，會上介紹，經省委批復同意，政協第十三屆廣東省委員會第一次會議定於2023年1月10日至13日在廣州召開。澎湃新聞注意到，廣東省第十四屆人民代表大會第一次會議已定於2023年1月12日在廣州召開。

1月7日，微信公眾號「四川發佈」消息稱，2023年四川省兩會時間確定。其中，四川省第十四屆人民代表大會第一次會議於2023年1月11日在成都召開，會期預計5天。中國人民政治協商會議四川省第十三屆委員會第一次會議於2023年1月10日至14日在成都召開。

天津「兩會」召開時間也已確定。其中，天津市第十八屆人民代表大會第一次會議於2023年1月11日召開；中國人民政治協商會議天津市第十五屆委員會第一次會議於2023年1月10日召開。

此外，福建省十四屆人大一次會議定於2023年1月11日至15日在福州召開，會期5天。福建省政協十三屆一次會議定於1月10日召開。

報導稱，需要指出的是，近期，已有多地將會議時間推遲到1月10日以後。

例如，西藏自治區第十二屆人民代表大會第一次會議召開時間調整為2023年1月13日，會議原定於2023年1月7日在拉薩召開。另外，2023年1月6日，政協第十一屆西藏自治區委員會第56次主席會議建議，政協第十二屆西藏自治區委員會第一次會議於2023年1月12日在拉薩召開。

在江西和雲南，原定於2023年1月5日召開的江西省第十四屆人民代表大會第一次會議調整為2023年1月11日在南昌召開，原定於2023年1月9日召開的雲南省第十四屆人民代表大會第一次會議召開時間調整為2023年1月11日。