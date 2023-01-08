王鴻薇支持者直言「可以放心了」、「辛苦了」。（李奇叡攝）

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選今天下午4時投票截止，民進黨候選人吳怡農票數原緊咬在後，目前國民黨候選人王鴻薇領先幅度擴大，競選總部支持者臉上情緒從緊張到些許放心，王鴻薇預計下午5時20分發表感言。

本次選舉人人數共26萬7965人，北市選委會估計，本次補選投票率約42％，王鴻薇已突破當選門檻，來到5.6萬票，王鴻薇支持者直言「可以放心了」、「辛苦了」，吳怡農預計下午5時5分發表感言，王鴻薇預計下午5時20分發表感言。