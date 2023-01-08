屏東一名張姓男子為大廈管理員，2021年間值班時昏倒，經送醫搶救仍宣告不治，事後張男家屬控訴大廈管委會，稱張男是因每日工作12小時，再加上輪早晚班才過勞死，求償144萬餘元。屏東地院審結，認定張男死因難歸咎工作，但張男過去共加班2148小時，故管委會需支付加班費31萬餘元，及未提撥勞退的3萬元損害金等，共應賠償35萬餘元。可上訴。

判決書指出，張男家屬控訴，張男為屏東一間大廈管理員，每日工作12小時，需輪早晚班，2021年10月間張男於工作時間，在櫃檯陷入昏迷失去意識，經送醫搶救2日後仍宣告不治。

張男家屬認為，張男在工作時間死亡屬於職業災害，依法向管委會求償死亡補償108萬元、張男任職的2年4個月中共加班2148小時以及管委會未替張男提撥勞退的損害金等，共計求償144萬餘元。

對此，管委會表示，張男是因橫紋肌溶解症造成急性腎衰竭引發代謝性酸血症，導致多重器官衰竭而死亡，且管理員並非重度勞力工作，縱使早晚輪班但做四休二的情況下，並不會導致肌肉受損引發橫紋肌溶解，難認定張男的死屬職業災害。

屏東地院審結，法官認為，張男本身身體欠佳，難認死亡與工作相關，但張男的職務內容包含保全人員以外的工作，非單純監督性的工作，依法每日不得工作超過8小時，計算得張男任職期間共加班2148小時，盼管委會應給付張男延長工時的加班費共31萬餘元，以及未替張男提撥勞工退休金的損害3萬8412員等，共計須賠償35萬餘元。可上訴。