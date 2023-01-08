台南社大今天下午在台南文化中心假日廣場舉辦教與學博覽會，展示師生學習永續生活的創意成果。其中，社大鐵道班更於現場架設復刻版的阿里山蒸汽小火車提供試乘。市長黃偉哲也到場體驗，除擔任列車長載小朋友坐火車體驗台灣鐵道文化，也響應鐵道文化的保存。

博覽會場上最吸睛的就是試搭蒸汽小火車活動，倡議永續運輸的鐵道班班長張元豪表示，蘇昭旭老師的鐵道班已經在台南社大開課長達20年，為推廣鐵道文化的迷人之處，特別邀請火車達人林松雄老師傅，以5英吋的縮呎，127mm的軌距，縮小1：6的18噸、編號14號阿里山蒸汽小火車，在文化中心假日廣場讓市民試乘，不少家長都帶著小朋友前來試乘，現場氣氛熱絡。小火車的汽笛聲，也讓許多人回憶起台灣早期的火車印象。

社大校長林朝成指出，此次的教與學博覽會是以「永續生活」為主題，從護蟹、保護穿山甲避免被路殺、促進友善養殖浮具等等，都是社大長年累積的課程主題。其中，倡議公民共學移動思考與道路設計的綠交通研究社，社員們還轉化台南大眾運輸及交通現況問題，設計「移動規畫師」及「日常美好搭乘券」等互動體驗，提供民眾認識多元整合運輸及移動方式，體會交通與永續生活的關連，課程多元又有趣。

此外，教與學博覽會還有戶外展覽、攤位體驗及舞台展演設計，呈現這一年來社大師生共學同好的喜悅成果，也是台南社大經過市府評選，繼續獲得未來承辦社大的慶祝活動。目前課程開放近2周已有超過3000多人次報名，請大家把握時間前來體驗各項精彩課程。