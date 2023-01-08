營養功能醫學專家劉博仁醫師近日分享一起案例，指出有一名患者睽違1年後回診，但對方的檢查報告卻顯示，除了體重增加，就連膽固醇、尿酸數值也暴增，一問之下才知道他晚餐過後常吃豬肉乾或是鱈魚香絲等加工食品，讓醫師看了直搖頭。

劉博仁在臉書粉專PO文指出，該名患者一年後到診間報到，並進行例行檢查，除了肉眼明顯可見的體重暴增，報告也顯示其膽固醇和尿酸數值飆高，讓他相當錯愕，但患者表示自己生活沒什麼改變，不過在細問之下，對方才想起來這半年每天晚餐後都會吃豬肉乾或鱈魚香絲。

劉博仁解釋，這些加工肉品含有高量的糖、鹽、飽和脂肪，最主要是加工食品不管熱量高低，都會干擾體內血脂肪。患者不解，自己平時有固定運動，為何影響還是這麼大？劉博仁直言，加工食品不只要考慮熱量問題，其中的鈉離子也相當高，油、防腐劑、香精、色素都是許多人意想不到的，因此飲食上要多加控制。

營養師陳嫚羚過去也曾提到，有研究結果指出，吃了全肉餐之後，平均腎絲球過濾率GFR會增加30％，長期下來會對腎臟造成負擔，其中以紅肉及加工肉品對腎臟的影響較大，攝取過多豬、牛、羊等紅肉，以及肉鬆、培根、火腿、肉乾、臘肉、熱狗、香腸、貢丸等加工肉品，將提高22％慢性腎臟病風險。

此外，重口味食物通常含有高鹽特性，對於血壓控制相當不利，容易加速腎臟損傷，陳嫚羚建議應盡量避免攝取加工食物、泡麵、榨菜、酸菜、菜脯、鹹蛋等醃漬食物。