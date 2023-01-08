上賽季世界大賽亞軍費城人展現野心，休賽季重磅簽下明星游擊手崔伊騰納（Trea Turner）強化打線，8日更與老虎完成5人大型交易，費城人送出梅坦（Nick Maton）、維爾林（Matt Vierling）及桑斯（Donny Sands），換回牛棚左投索托（Gregory Soto）以及退役名將「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）的兒子寇迪克萊門斯（Kody Clemens）。

作為交易主菜的索托，新秀賽季以先發投手身分亮相，不過留下防禦率高達8的差勁成績後，轉型成為牛棚投手投出一片天，索托擔任後援共負擔181.1局，繳出3.57防禦率，尤其碰上左打者更是得心應手，將打擊率壓制在2成25。

近2個賽季索托皆代表老虎入選明星賽，只是他的成績放在牛棚並不算太亮眼，因為老虎最近幾季的表現過於黯淡，陣中也沒有足以擔任球隊門面的選手（上賽季米蓋卡布瑞拉〔Miguel Cabrera〕以卓越貢獻身分入選明星賽）。索托雖然擁有一手能飆出時速三位數火球的本領，不過控球不穩的狀況讓他常常免費送打者上到壘包，職業生涯有著高達13.1%保送率。

索托在老虎牛棚負擔第9局收尾任務，不過費城人陣中有多名好手能勝任終結者職務，包含阿瓦拉多（Jose Alvarado）、多明格茲（Seranthony Dominguez）及休賽季簽下的金柏若（Craig Kimbrel）。新賽季費城人將持續以世界大賽冠軍作為目標，同分區的大都會及勇士也在補強上有所回應，預計國聯東區又將會是三強鼎立的狀態。