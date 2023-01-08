汪小菲因無法接受大S律師函中的和解條件，今（8）日凌晨開直播再戰前妻，連具俊曄、大S律師賴芳玉全都罵一輪。他也在直播首度提到張穎穎的名字，稱女友救過他2次，一輩子都會感謝張穎穎。

汪小菲和大S離婚後，和大陸女星張穎穎爆出曖昧情，儘管不被張蘭看好，曾多次開直播罵女方「臭蟲」、「我一腳踢飛她」仍無法切斷這段緣分，汪小菲、張穎穎去年11月公開認愛，承認同居中，張穎穎日前還在直播中秀出手指上的超大鑽戒，好事近的傳言滿天飛。

汪小菲在此次直播中，除了狂罵大S、具俊曄和律師賴芳玉，也提起女友張穎穎。汪小菲自爆確診時有吃安眠藥助眠，不小心摔倒撞破頭，鮮血當場狂流1公升差點沒命，還因傷口太深被某醫院拒收，送醫過程都是張穎穎不離不棄地陪伴，汪小菲感性地說：「穎穎她一直照顧我，我一輩子都感謝她救了我兩命，沒有穎穎我真的是活不到今天。」

不過大批陸網友還是不買單，留言狂噴：「沒有張穎穎，大S也不會離婚吧」、「你這是為張穎穎說好話吧？想讓你媽媽接受也是拚了」、「之前不是說和那個張穎穎沒有關係嗎？雙方還發微博澄清來的」、「一輩子感謝小三真的是」。