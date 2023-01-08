台東大學投手游騰堯不到24小時再度登板，後援3.2局無失分。（資料照，大專體總提供）

台東大學在大專棒球聯賽（UBL）公開男一級複賽最終戰，靠著「油條」游騰堯連2天登板後援至少3局，以2比1險勝輔仁大學，戰績4勝3敗，想要晉級4強還須看別人臉色；惜敗的輔大則是複賽7戰全敗第8名作收。

「賽前就知道這場比賽很重要，只要輸了（4強）一點機會都沒有，大家都知道這場重要性所以綁手綁腳。」總教練王信民賽後說。東大2局下靠著鍾國華安打先馳得點，但下半局輔大立刻追平，兩隊一路僵持到7局下，鍾國華敲出右外野飛球造成外野手失誤，也打回超前分。

東大先發投手陳柏安僅投2.1局，留下一、二壘有人的局面，陽邯杰中繼3局踩住煞車，不到24小時又登板的游騰堯後援3.2局投出4次三振，聯手封鎖輔大打線。

「沒辦法，最穩定的還是他，從預賽開始就很辛苦。」王信民表示，要搶晉級機會需要有人跳出，但不僅是游騰堯，陳子昕、陽邯杰也勞苦功高，「他們穩定發揮才能讓球隊勝率達到五成。」

昨天才對台灣體大後援3.1局，今天又熱投42球，游騰堯坦言真的很累，「第7局丟的時候覺得沒力了，但還是跌跌撞撞投完這一場。最後一場非贏不可，從絕境走到現在，大家都盡力了。」複賽7戰中出賽6場的他，今天採取的策略就是投給對方打，「邊邊角角讓他們打不好，節省球數。」

9局上游騰堯面對輔大凃昱豪一顆失投的切球被扛出全壘打牆外，好在是界外，讓他嚇出一身冷汗，他也提到，經過國際賽洗禮，自己面對失分危機時比較不會容易緊張，也更有信心可以守住。

東大最終在複賽以4勝3敗作收，保有晉級4強機會，不過需要看其他場比賽結果而定，加上東大，目前有台體大、嘉義大學、文化大學、國立體大及南華大學等6支隊伍都是4勝，6隊要搶4張晉級門票。