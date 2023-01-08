辛苦工作一年，有些人能拿到可觀的年終獎金，一名從事海運的男網友卻抱怨，女友在得知他領到年終獎金後，開始要求花錢請父母出國或是買名牌包當禮物，被他拒絕後卻勃然大怒，罵他守財奴、不願付出，貼文讓不少網友看傻，認為女友分明只愛錢，趕快分手比較妥當。

一名男網友在Dcard發文表示，跟女友交往快四年，考慮兩年內要結婚，最近因為公司獲利發放數十個月的年終獎金，女友看新聞得知後開始持續提議，「要不要帶我爸媽一起去去歐洲或是美國」、「我媽最近好像蠻喜歡一款愛馬仕的包包，過年的時候要不要順便買來送她」。

雖然女友是要增加父母對自己的好感度，但原PO並沒有考慮要花這麼多錢，認為如果要結婚應該開始存錢，沒想到女友因此怒吼「錢再賺就有了啊！我知道你賺得比我多很多，卻連這種一點小錢都不願意出是怎樣」，還罵他是守財奴，揚言要拿走原PO的信用卡去刷機票跟包包，讓原PO遲疑該不該直接花錢了事。

貼文一出引起網友熱議，「看不出來他就是要你的錢嗎？眼裡只有你的錢，你還要他幹嘛？」、「哇這種的你要留著過年嗎？你給了她只會越要越多」、「認真建議你，這女的交往可以，結婚還是算了吧」、「這種年終也不是往後年年都會有耶，有了她就想盡辦法要幫你花掉」。

但也有人質疑真實性，指出愛馬仕包根本沒這麼容易入手，「有在關注跟喜歡愛馬仕的人會知道抱一顆包的歷程跟時間金錢，若女友跟女友媽媽有在看包，才不會講出你文中引述的那種話」、「說真的如果他寫Chanel、LV會合邏輯許多」、「整篇超創，別再黑女生了，腦子正常的女生不會這樣跟男生要東西好嘛」。