從今天（1月8日）起，中國大陸對新冠病毒感染正式實施「乙類乙管」。大陸國務院聯防聯控機制下午3點召開新聞發佈會，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示：工作重心從「防感染」轉到「保健康、防重症」，從風險地區和人員管控轉到健康服務與管理。

米鋒表示，要結合本地實際，細化實施方案，強化疫苗接種，加強藥物和醫療資源儲備，做好分級分類診療，強化疫情監測，加強重點機構、重點場所防護，制定相關預案，強化培訓指導，推動各項措施落地見效，確保平穩有序實現轉段。

米鋒表示，要關口前移，全鏈條、全要素、全力以赴救治患者；加強重點人群健康保障，做好健康指導、健康監測和醫療服務；加強農村地區防控，減少疫情傳播擴散風險，努力實現壓峰錯時；有針對性提高老年等重點人群疫苗接種覆蓋率。

米鋒強調，實施「乙類乙管」，不是放開不管，而是強調更加科學、精準、高效做好疫情防控，更好統籌疫情防控和經濟社會發展。為指導各地進一步做好疫情防控和醫療救治，根據「乙類乙管」及防控措施優化調整相關要求，大陸國務院聯防聯控機制及相關部門發佈了第十版防控方案和第十版診療方案。