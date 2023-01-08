王鴻薇擊敗吳怡農當選立委。中時新聞網製表

立委補選贏了！王鴻薇「率先跨過勝選門檻」 支持者湧競總狂喊凍蒜 @ChinaTimes ​

台北市第3選區立委補選下午4時投票結束，國民黨候選人王鴻薇票數已於稍早突破5.9萬，自行宣布當選。王鴻薇指出，她已成功接棒台北市長蔣萬安，讓蔣拚市政沒有後顧之憂。從九合一大選、嘉義市長選舉到今日的立委補選，都展現國民黨團結、合作的精神，相信本次勝利將對藍營2024來說是一劑強心針。

王鴻薇說，她相當感謝中山區及北松山區選民願意給她機會，尤其蔣萬安原本在第3選區態度認真、勤快，問政成績也好。今天雖然勝選，卻是壓力的開始，她會持續努力，讓選民看見王鴻薇值得信賴。

王鴻薇受訪

對於進入國會第一件事，她表示，當初自己提出還稅於民，現在行政院才願意普發現金，卻說要舉債發放，實在難以接受，故進入國會後第一件事，當然是看緊納稅人荷包，追查蔡政府過去6年超徵的1.1兆元究竟花到哪裡去。

其次，王鴻薇說，選舉期間聽到許多里長反應地方問題，未來會先把中山區及北松山區走一遍，深入瞭解居民需求，協助解決問題。

王鴻薇強調，本次立委補選是台北市長延長賽，她已經成功接棒蔣萬安，讓蔣全力拚市政，沒有後顧之憂，當然這場選舉也是2024大選前哨戰，從過去選舉到今日補選，國民黨都展現團結合作的精神，「當然對2024來講是一劑強心針」。