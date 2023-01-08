屏縣春節送暖起跑，讓全縣4588戶低收家庭感受多一度溫暖。（屏縣府提供）

屏東縣政府「春節送暖．歲末關懷」活動已完成18個鄉鎮送暖活動，副縣長黃國榮8日參與屏東市發放場次，會中他感謝28個慈善單位攜手民間資源，共同為縣內4588個家戶帶來豐沛物資及紅包壓歲錢，預計於春節前夕完成全縣送暖活動，讓鄉親提前感受暖暖年節氛圍與社會溫暖。

黃國榮一早前往慈鳳宮、玉皇宮及都城隍廟參與紅包發放，他說，藉此機會了解家戶狀況與需求，讓未來社會福利政策能更貼近民心，並感謝宗教團體在屏東市聯合接力，才能讓鄉親於春節前夕，更添年節溫暖氛圍。

屏縣府社會處表示，本周各鄉鎮發放場次規畫各有不同風情，結合義剪、義診、小家電維修、手寫春聯及疫苗施打服務，照顧低收家戶身體狀況及提供生活所需，甚至部分鄉鎮還有餐會宴席與低收家戶圍爐，宛如逛年街般的熱鬧，使屏東多一度溫暖。

縣府同時也宣導，針對近期有關全民普發現金6000元資訊，強調絕對不會用簡訊通知，別亂點不明訊息，填寫個人資料以免受騙，另2023年低收入戶每人每月加發750元生活補助，縣府表示將於春節前直接匯入帳戶，讓大家歡喜迎新年。