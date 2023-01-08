愛樂種子「勇敢逐夢」公益提琴課程成果分享會今（8）日在新北市藝文中心舉行，種子學員帶來神隱少女等膾炙人口的曲目，展現豐碩學習成果，另外新北市愛樂樂團也參與演出，吸引數百名親子觀賞，新北市教育局長張明文也到場欣賞學員的表現，勉勵孩子持續堅持學習藝術專長。

這次上台演出學員來自新北市、苗栗縣的偏遠或都市邊緣地區，其中新北市共計31位學生經遴選後參與演出，學員們從學看譜、握弓，並透過分部課、合奏課一點一滴學習成長，今天學員們上台演出展現成果，奏響出一首首知名曲目，包括「神隱少女」、「The Entertainer」等電影配樂及「韋瓦第小提琴協奏曲」及「小步舞曲」等古典樂。

「愛樂種子」理事長劉朝淵表示，自2016年開始推動「公益音樂教育計畫」，透過募集樂器、提供師資、課程和舞台，深入基層長期教學，不僅希望讓孩子有機會學習提琴，更重要的是在過程中培養努力、永不放棄的精神，從藝術教育出發扎根人格養成，至今服務新北市及桃竹苗地區近60所學校，其中新北市有東山國小等28所學校參與此計畫，帶領許多孩子公益學習提琴。

新北市大觀國中七年級學生范耕榳這次擔任韋瓦第小提琴協奏曲獨奏，他參與愛樂種子計畫多年，這次獨當一面站在舞台上，專注自信及精湛演出贏得觀眾們如雷的掌聲；他說，練琴的時候，就像在自己的小世界，時間過得特別快，儘管練習的過程會遇到阻礙，但因為熱愛，所以可以一步步克服難關。

除了小朋友的演出，新北市愛樂樂團也一起參與演出，從古典優雅的「艾爾加－弦樂小夜曲」到改編自民謠的「雨夜花」、「望見春風」等，動人的曲子引起台下觀眾共鳴，最後以「逐夢」，為今天的音樂饗宴畫下溫馨精彩的句點。

張明文表示，新北市有28間學校受益於「公益音樂教育計畫」，讓這些孩子從無到有的培養藝術的愛好，而藝術也將是陪伴他們一輩子的好友，但學習音樂不是容易的夢想，感謝愛樂種子協助基層家庭的孩子也能有機會學提琴，未來新北市將持續辦理各項藝術活動，推動藝術教育平權，讓每個孩子都有學習藝術、展演才華的機會。