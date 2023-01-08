台北市長蔣萬安今（8）日凌晨與副市長李四川等人一同視察路面銑鋪工程，遭民進黨台北市議員簡舒培批評是作秀。台北市政府發言人羅旺哲表示，市長、副市長以及局處首長到現場，最主要就是要得知第一線真正施工的情況，卻被民進黨說是作秀。他反批，前新竹市長林智堅讓問題一大堆的新竹棒球場開打，結果球員受傷、球迷憤怒，這又算什麼秀？有網友則秀出路面超平整的照片驚訝說，「有感，剛剛早上8點多騎車去買早餐，嚇一跳，驚豔，謝謝兩位正副市長，謝謝各位」。

羅旺哲今(8日)在臉書粉專貼文表示，謝謝所有住戶，以及用路人的體諒。今天凌晨12點，我們市府團隊到了松江路，了解馬路情況，希望能夠用最有效率的方式，給用路人一條最安全的馬路。

羅旺哲指出，市長、副市長以及局處首長到現場去，最主要就是要得知第一線真正施工的情況，因為我們非常重視工程品質，更希望透過媒體報導方式，讓民眾了解。結果，這一切的努力，被民進黨說是作秀。這真的黑人問號。

羅旺哲接著表示，那前新竹市長林智堅興高采烈，讓問題一大堆的新竹棒球場開打，結果導致球員受傷、球迷憤怒、失望。想問民進黨，這又算什麼秀？

網友回應表示，「北市府和施工團隊加油，民進黨的一貫套路，在利用綠媒1450放送，但人民不是傻瓜一直被騙，真正為人民做事的行政官員是光明磊落，不怕被抹黑」、「有感，剛剛早上8點多騎車去買早餐，嚇一跳，驚艷，謝謝兩位正副市長，謝謝各位」、「辛苦了，台北隊起飛了」、「您們辛苦了，團隊起早趕晚的付出，是我們台北市民之福，非常感恩」。

也有網友說，「做就對了，不用管他黨的批評！」、「我住高雄，川伯重鋪過的馬路，路真的很平整，而且效率還很快」、「有川伯，就是施工品質保證」、「台北市府團隊，加油」、「畢竟民進黨連路平這種基本都做不到啊」、「有眼睛的都看得出來，公道自在人心，不用管那些為了批評而批評的塔綠班」。