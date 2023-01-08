縣長陳福海（中）到場視察，指示採對應作法，盡速與大陸協調取得共識，將疫病阻絕境外。(于家麒攝)

民眾陳情台商中轉事宜，陳福海（右1）回覆須確保縣民的安全，逐步推動小三通的全面復航。(于家麒攝)

金門小三通復航今（8）日進入第2天，上午10點30分左右陸船「迅安號」由廈門載回39名旅客，總計兩日已順利協助76位鄉親回金門團圓。不過昨日返金的37名旅客中，經唾篩PCR後卻有7人呈陽性，比例高達18.9％，對此金門縣長陳福海一早前往水頭送行時指示相關單位，須盡速與大陸協調取得共識，要求從廈門入境金門之旅客也應取得48小時PCR陰性證明，將疫病阻絕於境外。

金門縣長陳福海今日上午偕同夫人許梨羨及觀光處、車船處、衛生局等相關人員前往水頭旅服中心送行並視察小三通整體流程，對於金門端首航的通關作業表示相當滿意，也非常感謝入出境第一線執勤夥伴及相關工作人員的辛勞付出。陳福海也說，對於小三通專案將每天進行滾動式檢討，站在入出境旅客的角度思考，讓作業更臻完善與便利。

而針對昨日首航載回的37名旅客中，經唾篩PCR後有7人呈陽性反應，比率高達18.9％，已引起金門地區民眾的擔憂及恐慌。陳福海表示已緊急與疫情指揮中心及衛生局等相關單位研商因應作業，強烈建議疫情指揮中心採取對應作法，旅客從金門入境廈門需要取得48小時PCR陰性證明，相對應的從廈門入境金門也應取得48小時PCR陰性證明，縣府並將盡速與大陸協調取得共識，將疫病阻絕境外，同時也讓小三通在疫情可防可控的前提下，持續推動及調整。

上午在水頭旅服中心也有民眾直接向陳福海陳情，拜託縣長能幫台商爭取，盡快讓台商可以透過金門中轉回台。對此陳福海回覆說，因為金門只有一座醫院，資源有限，一定要在考量醫療量能充足的前提下，確保縣民的健康與安全，再以逐步推進的方式來推動小三通的全面復航。