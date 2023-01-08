邱鋒澤今簽唱會，小賴送上國標舞套裝笑稱希望他嘗試多種舞風，跳進國標舞界。（原音兄弟提供）

邱鋒澤第五張個人創作專輯《DEEP AWAKENING 見過深淵的人》專輯開出好成績。（原音兄弟提供）

邱鋒澤今（8日）在西門紅樓舉辦《DEEP AWAKENING 見過深淵的人》簽唱會，是否看到前女友采子更新IG準備復出的消息，他說，很多人tag他，很難不看到，過去的事情對他來說，就像蔡康永的畫《其實可以算了》，「過去就過去了，不會繼續糾結，當然祝福彼此，大家平安健康比任何事情更重要」。是否知道采子交新男友？他則說，「這我真的不知道」。

邱鋒澤今在簽唱會唱跳新歌〈DEEP〉，五堅情團員賴晏駒當嘉賓並送上國標舞套裝，給他極高評價，「滿分10分的話我覺得〈DEEP〉有到9分，說實話我有嚇到」，誇邱鋒澤「整個很會跳誒」。邱鋒澤則謙稱：「我真的在舞蹈還是初學者。」他說自己是從零開始，現在比較協調了，「希望我的舞蹈旅程可以給人家能量吧，我覺得算勵志。」

而他除了宣傳新專輯，也持續為2月25日北流個人演唱會備戰，「我第一次單人站上這麼大的舞台，確實有一定壓力，我喜歡這個挑戰，讓專輯歌曲有更多面向帶給大家。」並預告「〈AWAKENING〉是整張專輯裡面最炸的一首歌，希望大家可以多多期待現場演出。」

農曆年將至，邱鋒澤今年會返回新加坡過年，他放自己10天年假耍廢、好好充電，也會大吃大喝，會考慮在演唱會上秀身材嗎？「還在考慮當中，看吃了多少」。他也提到很喜歡去健身房運動，接下來想練太極，最近在看功夫片，也想要練詠春，「可能被零九傳染吧，他也是每天在練拳，武功會讓人心境更平靜。」