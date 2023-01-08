萬眾期盼的農曆年節即將到來，高雄市長陳其邁8日特別前往旗津區發放兔年小紅包向民眾拜早年，陳其邁表示，去年觀光客人數比前年成長2倍多，相信今年疫情解封，必定會比去年更好。對於媒體問及台北市立委補選狀況，陳其邁回應，靜待選舉結果。

高雄市長陳其邁表示，這次高雄共有26個商圈加入高雄商圈盛事「高雄過好年」活動，去年旗津受到疫情衝擊時，高市府推出旗津券，有效促進旗津觀光，加上市府在旗津舉辦各項活動，去年觀光客人數比前年成長237％，今年疫情解封，配合高雄辦理演唱會、燈會等各大活動，相信旗津的觀光經濟會比去年更上層樓。

旗津在去年農曆年前爆發群聚感染，如今已逐漸走出疫情陰霾，展望今年國境解封，相信今年旗津的觀光人潮也會隨之增加，另外，旗津燈塔於去年9月夜間開放，所以無論白天或夜晚，旗津都是最適合全家大小來旅遊的地點，除了旗津之外，配合棧二庫、駁二、鼓山漁市場串起海岸觀光。

面對媒體提問8日台北市中山區、北松山區立委補選對民進黨候選人吳怡農選情是否樂觀，陳其邁僅簡短回應「靜待選舉結果」。