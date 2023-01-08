5566的王仁甫（左）、孫協志。（民視提供）

Energy阿弟。（民視提供）

K-ONE的JR紀言愷。（民視提供）

B.A.D.的阿BEN。（民視提供）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》，第二段舞蹈PK單元由5566的孫協志與王仁甫、Energy阿弟、K-ONE的JR紀言愷及B.A.D.的阿BEN帶來各自表演，最後再合體一起唱跳〈Party all night〉，4大傳奇男團合體，勢必讓觀眾感動不已。

孫協志、王仁甫說當年謠傳各團之間關係緊繃，幾乎是團不見團，「今天在民視過年節目算是史無前例的創舉，真的超難得，而且還有30多位舞群一起演出，即使是只有5分多鐘的群舞就如此慎重，在別地方真的看不到這樣的演出」。

阿BEN也提到，當年出道跟Energy、K-ONE真的是團不見團，當時如果能有「二個團」一起演出，就已經很不得了了，每一個團體各有各的一片天地，「這次能跟三個團體聚在一起演出真的超感動的」，這場表演也讓他熱血沸騰。

阿弟更說感謝藍波導師的編排，這次帶來的舞蹈，都是新的舞序再讓每個人搭配自己的歌，他也意外爆料雖然是合作一起演出，但每個人都卯出全力「暗自較勁」，誰也不讓誰。