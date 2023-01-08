王鴻薇擊敗吳怡農當選立委。中時新聞網製表

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選今天下午4時投票截止，至下午5點20分，王鴻薇票數達58571票，突破當選門檻，領先吳怡農的52435票。吳怡農也發布了敗選感言，「大家都辛苦了，我們先一起恭喜我們的對手王鴻薇議員，同時也跟在場的每一位夥伴、朋友、志工家人，說一聲大家辛苦了」。

吳怡農表示，「大家都辛苦了，我們先一起恭喜我們的對手王鴻薇議員，當選中山、北松山區的立法委員，除了恭喜她之外，我最想要再跟在場的每一位夥伴、朋友、志工家人，說一聲大家辛苦了」，吳怡農坦言，「過去這五個禮拜，一轉眼就過去了，我們從12月1號登記參選到今天，短短五週，我們從第一場街頭的宣講，第一次站上我們的街口，跟我們市民朋友報告」。

吳怡農更對支持者喊話，「從第一次你們就在，我們的政見發表會、廟口宣講、掃市場、爬樓梯，一起追垃圾車，你們都在，過去這五個禮拜，沒有你沒有大家，我們絕對走不到今天，非常感謝」。