嘉義市長黃敏惠（左二）為市民集團結婚新人證婚，市議長陳姿妏（右）擔任主婚人。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市第41屆市民集團結婚8日在阿里山林業鐵路森林之歌廣場舉行，45對新人參加，其中一家人有兩姊妹同日走紅地毯，雙喜臨門，市長黃敏惠證婚，新科市議長陳姿妏擔任主婚人，城隍廟致贈金鏟子祝賀新人早生貴子，現場喜氣洋洋。

嘉義市姊妹市新竹市政府民政處長嚴翊琦代表新竹市長高虹安擔任介紹人，一對對新人牽著彼此的手，由婚禮親善大使引導走紅毯，疫情趨緩，今年新人不用戴口罩，在眾人見證下，新郎新娘交換戒指，並深情親吻彼此，甜蜜指數爆表。

新人姊姊吳雅筑和先生羅福星（右二、一）、妹妹吳雅媛及先生蔡鈞翔（左二、一右）。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

吳家兩姊妹一起牽著另一半走紅毯，姊姊吳雅筑與新郎羅福星因工作認識，進而交往、戀愛，決定攜手一輩子；妹妹吳雅媛與老公蔡鈞翔是國中同學，大學開始交往，愛情長跑11年後，決定互許終生；吳爸爸不捨2個女兒同時出嫁，又高興她們都覓得良緣。

新人郭哲男與黃靖如甜蜜親吻。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

新人郭哲男與黃靖如分享約會小驚喜，靖如看到哲男的襯衫，與自己穿得藍色花格子長裙非常相似，內心暗自驚訝難道是命中注定，意外的情侶穿搭，2人還特別拍照留念，感情迅速加溫，交往3年後決定結婚。

黃敏惠表示，今年45對新人中有的是愛情長跑多年、有的是親友介紹，歷經愛情考驗，決定相守一輩子，市府團隊努力讓幸福久久，也會做新人最大的後盾，做好「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」的3育政策，打造育兒友善環境，祝福新人多生貴子，幸福美滿。

45對新人也獲贈多樣賀禮，包括嘉義市政府贈送43吋液晶電視、市議會致贈吸塵器、新竹市政府贈送微波爐，還有嘉義郵局製作精美的個人化郵票及磁碗盤組、嘉義市城隍廟送註生娘娘加持的金鏟子、嘉義市九華山地藏庵送幸福提袋，也有樂億皇家渡假酒店提供住宿券。