桃園恢復供水延後至凌晨，桃園市長張善政赴自來水公司了解最新狀況。(呂筱蟬攝)

桃園龍潭三坑加壓站自來水爆管造成33.5萬戶停水，因自來水公司恢復供水時間延後，將於9日凌晨起才能全面恢復供水引發民怨，桃園市長張善政傍晚急赴自來水公司第二區管理處了解復水狀況，他說，目前高地及管線末端地區無法恢復正常水壓，他強調工程人員盡全力搶修，因當地自來水管線直徑及長度太長導致爆管後底水抽不乾，不會苛責工程人員，但對於復水相關資訊提供太過緩慢才會有較強烈言詞。

張善政表示，看到平鎮淨水狀況恢復正常，出水狀況因為停水停了一天，出水近乎滿載，但管線很多地區仍呈現水壓不足，有些管線末端水壓還是不夠，要到9日凌晨才有辦法恢復正常，各地目前情況不同，民眾開水龍頭會感受到水很小或是出不來，尚未恢復到正常水壓。

對於工業用水是否造成影響，張善政說，工業區在廠房建造時要求設計足夠儲備3天用水量，停水應該不會造成影響。自來水公司第二區管理處長呂崇德補充，工業供水要求廠商要有3天儲備水量，廠房運作不至於因為缺水造成停擺，對於經營運作才會有保障。

呂崇德表示，爆管原因是因為三坑加壓站出水鋼管約有40多年歷史太過老舊才會發生破裂，目前使用另外一套系統經過設施改善恢復供水，而破損地方需進一步查證了解改善。他也說，對於受災戶的賠償，明天會有災損現勘，10日則會召開協調會，原則上災損在10萬元以內會在過年前處理完畢。張善政則說，10多戶受災民宅中有1戶比較嚴重，補救賠償措施由社會局提供必要的協調，過年前一定要讓補償到位，讓民眾心裡不要有疑慮，社會局和龍潭市議員及自來水公司會一起搭配來解決。