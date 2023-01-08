信義鄉農會踏雪尋梅，8日舉辦抬橡木桶趣味競賽。（信義鄉農會提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉農會「踏雪尋梅」8日揭開序幕，同時舉辦甜蜜負擔－夫妻揹負競賽，其中，楊振彰、林千祝夫妻蟬聯冠軍，獲得獎品小米酒60罐；今年受氣候影響，梅花晚開，預計1月中旬進入盛開期，花期可延續到農曆春節連續假期。

南投花卉嘉年華盛事「踏雪尋梅」，在牛稠坑柳家園登場，南投縣副縣長王瑞德、觀光處長陳志賢、信義鄉長全志堅、及信義鄉農會總幹事何建中，都共襄盛舉參與抬橡木桶趣味競賽。

甜蜜負擔－夫妻揹負競賽結果，5度參賽的楊振彰、林千祝夫妻蟬聯冠軍，獎品依被揹負者體重60公斤計算，贈送60罐小米風味酒；第2名楊哲冠、蘇詩玟夫妻，贈送30罐小米風味酒；第3名林顯庭、張鈺雀夫妻，獎品20罐小米風味酒。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄表示，今年因為氣候影響，花苞萌發階段時水氣稍有不足，因此梅花延遲開花，目前僅約2成綻放，枝頭含苞待放；不過，日前寒流來襲加上山區降雨，因此，預估梅花在1月中旬就會開始盛開。

而且，今年梅花花況非常特殊，花期集中在農曆春節前後，屆時將會爆炸性盛開，也是近10多年來罕見的情況。

信義鄉栽培梅子面積居全國之冠，主要的梅景點包括烏松崙、風櫃斗、牛稠坑、土場等，梅花盛開時，滿山滿谷都是雪白的梅花，清風徐來猶有梅花香，因此吸引大量賞花人潮。由於山區各賞梅區的道路狹窄彎曲，會車不易，因此，信義警分局在賞梅期間，將執行交通管制措施。

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