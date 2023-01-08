「鴨棧」嚴選養殖超過70天以上、重約3斤半的櫻桃鴨，以柴火燒烤方式保留皮酥肉嫩的口感。（鴨棧提供)

COVID-19疫情延燒3年來，民眾消費習慣出現變革，外帶式美食專門店興起。以火焰烤鴨在台中美食圈闖出名號的「柴火火焰烤鴨餐館」，順應時勢，去年底推出專攻外帶市場的外帶烤鴨店「鴨棧」，在後疫「食」代拓展品牌版圖。此外，業者還推出「單人吃鴨」套餐，片皮鴨、鹽酥鴨架、烤鴨粥組合的烤鴨大餐，原價350元，開幕特惠298元。

「柴火火焰烤鴨」創辦人洪克良曾遠赴大陸學習烤鴨技術，標榜技承全聚德烤鴨，開業至今邁入第7年，烤過逾7萬隻的櫻桃鴨，堅持柴火燒烤，還推出烤鴨11吃多元吃法，是不少台中烤鴨控的口袋名店。

「鴨棧」外帶烤鴨堅持延用櫻桃鴨，為了讓外帶櫻桃烤鴨涼了也好吃，2年來洪克良丟掉了4、500隻鴨。（鴨棧提供）

坊間外帶烤鴨以土番鴨為主流，「鴨棧」外帶烤鴨保留創始店的柴火特色，堅持延用櫻桃鴨，嚴選養殖超過70天以上、重約3斤半的櫻桃鴨，「櫻桃鴨成本比土番鴨貴了許多，品嘗的最佳時機是烤好剛出爐的那一剎那，美味指數會隨著時間流失，對外帶店來說，外帶櫻桃烤鴨要做到涼了一樣好吃，無疑是天方夜譚。」

為了讓外帶櫻桃鴨即使出爐數個小時再品嚐，肉質依舊鮮嫩多汁，洪克良花了兩年時間研究，「研發2年來，丟掉了4、500隻鴨，記錄的筆記本多到可以出書，真的是有招試到沒招，不僅做夢夢到在烤鴨，還開始怪東怪西來減輕烤壞的壓力，簡直快被逼瘋了。」最後皇天不負苦心人，洪克良終於試出外帶櫻桃烤鴨成功的美味秘訣。

「厚功鴨架粥」有升級版的干貝海鮮、生猛海鮮龍蝦兩種豪華版吃法。（鴨棧提供）

「鴨棧」雖然是外帶烤鴨店，為了讓外帶也能吃到餐廳級的美味，除了堅持選用櫻桃鴨，就連吃法也跟創始店一樣多元，業者推出7款「一鴨3吃」套餐組合，包含經典的片皮鴨，還有塔香、香辣干鍋、鹽酥鴨架3選1；酸筍絲、紫芋米粉鴨架湯及厚功鴨架粥3選1；厚功鴨架粥還有升級版的干貝海鮮、生猛海鮮龍蝦兩種豪華版。

「鴨棧」貼心的針對機車外帶族，設計一款方便置放於腳踏板、易於攜帶的外帶餐盒。（鴨棧提供）

此外，業者還貼心的針對機車外帶族，設計一款方便置放於腳踏板、易於攜帶的外帶餐盒。因應近年超夯的單身經濟，甚至推出「單人吃鴨」套餐，即使單身族也能輕鬆品嚐片皮鴨、鹽酥鴨架、厚功鴨粥的烤鴨大餐，開幕特惠298元，免300元就可以爽嗑烤鴨餐。