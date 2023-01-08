台東縣鹿野鄉二層坪波斯菊海正綻放，與復古造型水圳橋相映，美不勝收。（莊哲權攝）

台東縣鹿野鄉二層坪波斯菊海正綻放，與復古造型水圳橋相映，美不勝收。（莊哲權攝）

台東縣鹿野鄉瑞隆村二層坪波斯菊海正怒放，占地10公頃、五彩繽紛的波斯菊花毯，搭配農田水利會復古造型的紅白相間拱型水橋，及遠處的海岸山脈，美不勝收，鹿野鄉公所表示，花期會持續到1月底，歡迎大家在春節假期前往賞花，不用出國就能彷彿置身歐洲。

鹿野鄉長李維順表示，鄉公所和鹿野地區農會合作在二層坪水圳橋推廣花海活動已有6年，每年都由農家在二期稻作後，在約10公頃的農地上撒下波斯菊種子，除了可以做綠肥，也已成為當地熱門的觀光景點。

鄉公所指出，今年因為暖冬提早開花，現在已經開得非常漂亮，花期可持續到1月底，農曆年期間並有農特產品市集，歡迎民眾踏青、賞花。

縣議員陳宏宗說，鹿野二層坪水圳旁的花海美得就像一幅畫，民眾真的不用出國，來這裡就可以拍到如同歐洲美景；不過去年918地震後水部分紅磚掉落、龜裂，可能會影響農民灌溉，鄉公所經費不夠，希望縣府或中央伸援手。

鹿野鄉瑞隆村原有1條通往二層坪高地的灌溉水圳，土堤年久失修，台東農田水利會斥資千萬重建為糯米橋拱型水橋，既保留灌溉功能，更兼景觀視野，水保局台東分局配合農村再生計畫，將水泥拱橋美化，成為全國唯一的景觀拱型水橋，尤其是春節期間與波斯菊花海相映，人氣更是火紅。