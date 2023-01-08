去年底，以色列選出了「史上最極右」的政府，原本涉貪腐的前總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)再次回任，並且打算更強烈的進入約旦河西岸。然而，也並非所有以色列人都支持這屆政府，上千名抗爭者，走上街頭反對納坦雅胡的政策。

半島電視台(Aljazeera)報導，數以千計的以色列人走上特拉維夫的街頭，抗議納坦亞胡新政府的計劃，包括擴大約旦河西岸定居點，以及削弱以色列最高法院，他們批評，這已威脅到以色列的民主制度和民眾自由。

抗爭團體擔心以色列走向獨裁，因為極右翼政府所壓迫的不只巴勒斯坦人，還有LGBTQ。(圖/路透)

抗議者揮舞著標語，包括「民主陷入危險」、「反對法西斯主義」、「反對種族隔離」，另一條橫幅上寫著「住房、生計、希望」，還有一些抗議者舉著彩虹旗。

據說，抗議活動是由以色列左派勢力的議員，以及巴勒斯坦區的議員代表所聯手發動，他們猛烈抨擊司法部長亞里夫•萊文 (Yariv Levin)的「司法改革政策」，因為所謂的改革，其實目的是弱化最高法院的司法判決權力。

批評者指責政府以行政權破壞法律制度，一但通過之後，執政聯盟就有了絕對權力，然後原本的民主制度也將不保。

77 歲的抗議者丹尼‧西門(Danny Simon)說：「我們真的很害怕我們的國家會失去民主，有這麼一個人，為了擺脫法律的審判，不惜走向獨裁統治，這是非常可怕的。」

他指的是納坦雅胡，他在2021年因為任內的權力腐敗而被起訴，雖然納坦雅胡否認了這些指控，實情還不清楚，

現年 73 歲的納坦雅胡，已是以色列歷史上執政最久的總理，他的第1次任期從1996到1999 年，然後在2009年再次當上總理，而且一路執政到 2021年，兩次任期達到17年。

納坦雅胡的第3次政府，內閣中包括一名去年年底承認逃稅的政客，以及幾名極右翼份子，被查出家中掛著屠殺數十名巴勒斯坦禮拜者事件的畫像，先不論立場，把這種悲劇當作成就，實在不可取。

抗議者也呼籲，以色列應該要猶太人和巴勒斯坦和平共處，而不是對立，甚至對抗。而且以色列的極右基本主義派也壓迫到個人性取向。抗爭團體之一的「同在一起」(Standing Together)主持人路拉‧道德(Rula Daood)說：「我們看到以色列許多法律限制LGBTQ者權利，反對巴勒斯坦人，反對少數民族。這是錯的，我們所有人，阿拉伯人、猶太人以及以色列境內不同的不同社群，都應該和平共處、生存平等和法律正義。」