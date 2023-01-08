曹佑寧實習過程十分專注。（台視提供）

寵物實境節目《哈囉！毛小孩》8日公布曹佑寧為第2位加入實習生行列，他不僅運動一把罩，在戲劇表現更是優異，曾拿下台北電影獎最佳男配角，並入圍金馬獎最佳新演員，帥氣外型加上堅強的實力讓他圈粉無數，在粉絲間具有高人氣。正式成為寵物店實習生，他透露現在的心情是興奮、期待、好玩。曹佑寧從小是體保生，成長過程一直過著團體生活，除了體育技能，其他生活項目少有機會學習，之所以接下這個任務，重點就是要挑戰自己。

曹佑寧入選成為哈囉毛小孩實習生。（台視提供）

曹佑寧坦言從來沒有自己下廚，他說：「以前沒有做過菜，加上寵物店裡的食物要毛小孩也能吃，因此難度上會更加倍。」如今從零開始培養烹飪技巧，光是基礎廚藝的切菜來說，一出手就看得出來零經驗，他不好意思笑說：「之前完全不會，連刀子該下哪個角度都不知道，純粹用蠻力切，現在切菜技術有進步，手法有比較熟練。」

曹佑寧（左）與《哈囉!毛小孩》主持人陶晶瑩。（台視提供）

曹佑寧透露目前為止，最有成就感的一刻，便是從做菜的過程，每個步驟慢慢累積，最後，將菜餚完整的送到客人手上時，他俏皮表示：「如果看到客人臉上有滿足的表情，應該會更有成就感！不過現在還沒有。」他同時期待未來能有更多的機會，精進廚藝。曹佑寧家中養了一隻狗，成為實習生之後，最大目標是希望可以學會做很多道菜，讓毛小孩試試看飼料以外的食物，同時也希望每一隻來到店內的毛孩們可以吃的健康。

節目未來將為實習生安排專業課程，學習寵物美容和膳食方面照顧技巧，不管是老手或新手飼主，都能透過節目安排實習生的學習過程，一起獲得照顧寵物的相關訣竅，同時也看到實習生的成長。《哈囉！毛小孩》2月4日起每周六晚間8點在台視播出。