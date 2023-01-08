台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，接受國民黨徵召的台北市議員王鴻薇，拿下6萬0519票、52.26％得票率，擊敗民進黨候選人吳怡農的5萬4739票。國民黨議員徐巧芯認為，吳怡農選戰節奏差，再加上過往形象破滅，因此難獲選民青睞；民進黨議員陳怡君則點出，吳怡農不打傳統選戰，確實難以激起支持者投票動力。

2020年吳怡農挑戰競選立委的蔣萬安，蔣獲得11萬2784票、51.44％得票率，吳怡農則獲得9萬9539票，緊咬在後，顯現初生之犢不畏虎的氣勢。

國民黨議員徐巧芯認為，王鴻薇在台北市長蔣萬安選後投入選戰，蔣的團隊延遲解散，投入協助，讓王鴻薇在陸戰上得以加分，完整延續了蔣萬安勝選的氣勢，反過來看，民進黨未真正檢討，讓民眾仍然沒有信心，拖累吳怡農，而吳怡農自己選戰節奏打的也非常不好，氣勢和迎戰蔣萬安時有明顯落差。

徐巧芯說，吳怡農對政策不熟悉、迴避辯論，和先前形塑「能迎戰很多困難」的形象相比截然不同，也讓選民發現他不是想像中的有能力，因而願意投給較資深的王鴻薇。

民進黨議員陳怡君表示，中山、北松山原本就偏藍，吳怡農可說是綠營史上最有機會在此區勝選的立委候選人，而補選比的是動員賽，在基本盤藍大於綠的情況下，民進黨又因去年九合一敗選之後，基層情緒會較低落，氣勢難以拉抬。

陳怡君說，看到吳怡農不打傳統選戰、不插旗、不掛看板，她一直都擔心票催不出來，因為基層支持者較吃這一套，但吳怡農有心目中理想的選戰，只能尊重，但確實很難激起支持者投票動力。

輔選人士分析，該選區補選投票率偏低，吳此次選戰「太佛系」，反觀民進黨立委林靜儀與顏寬恒的立委補選選戰，就是最成功的例子，林當時不斷激起危機感，「不能讓顏寬恒當選」的情緒發酵後，選民才願意出門投票。

輔選人士直言，吳怡農訴求正面選舉、不抹黑，但不代表不能根據事實批評對手，其實質疑王鴻薇「落跑」根本不算負面選戰，有民進黨同志對王鴻薇發動攻勢時，到吳怡農身上卻總是「熄火」、一再高談正面選戰，整體選戰步調無法整合。