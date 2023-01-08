雲林縣台西鄉民林文溪癱瘓無力住療養院，哥哥林志賢整理房間希望接弟弟回家照護。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉溪頂村民林文溪半年前因中風癱瘓，哥哥林志賢將他送到療養院，因無法負擔每個月3萬餘元的住院用費，決定將弟弟帶回家照護，但尚積欠院方10餘萬元，台西鄉民代表林敵虎8日表示將發起捐助活動，希望大家一起發揮愛心，協助林文溪度過難關。

47歲的林文溪未婚，在工地擔任粗工維持生計，與哥哥林志賢同住，生活還勉強過得去，不料半年前林文溪突然中風，經搶救撿回一條命，但四肢癱瘓無法言語，林志賢為了讓弟弟受到妥善照護，在村長林錠玉協助下，將弟弟送往彰化1家療養院，半年來情況略有好轉。

林志賢表示，他與妻子育有3名子女，本身打雜工收入不多，只能拿出3萬多元存款先幫弟弟繳交入院費用，後來便繳不出月費，至今已積欠院方10餘萬元，再這樣下去只會愈欠愈多，因此決定把弟弟接回家自己照顧，但東奔西跑都籌不到錢還院方，不知如何是好。

溪頂村長林錠玉說，之前村內1名國小五年級學童寫「求救信」給他，希望找人幫忙修漏水的鐵皮屋，讓阿嬤有一個好環境幫人修改衣服，吸引全台50餘名志工同心協力幫學童圓夢，同村的林文溪也面臨很大的困境，希望社會大眾能發揮愛心，一起幫他度過難關。

長期關心林文溪的林敵虎說，林文溪的父母都不在了，姊妹均嫁到外地無法就近幫忙，只剩哥哥林志賢能夠照顧他，但林志賢的家庭負擔也很重，即使順利接回弟弟，日後也要面臨各種問題，因此打算發起募捐幫助林文溪一家人度過難關，讓林文溪能夠受到妥善照顧，醫生曾說只要照顧得宜配合治療，還是有機會恢復活動能力的。