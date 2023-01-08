台北市第三選區（中山、北松山）立委補選結果出爐，民進黨提名的吳怡農敗選。代理黨主席陳其邁今晚表示，民進黨虛心接受選舉結果。民進黨將會繼續記取經驗，調整我們的腳步，不辜負支持者對我們的鞭策和期待，持續向前邁進。
針對立委補選結果，陳其邁感謝所有台北市第三選區選民，他說，民進黨虛心接受選舉結果，民進黨徵召的吳怡農候選人在選舉過程中，一直堅持打正面、乾淨選舉，不抹黑對手、不三心二意，腳踏實地向選民說明自己的政見，也顯示民進黨對選民負責的態度。
陳其邁表示，吳怡農和團隊在短短時間中，承擔起補選的重責大任，在整個選舉過程中，我們可以看到吳怡農嘗試樹立一種新的選舉文化，一直用最認真的態度，向社會表述他的選舉理念。他也要特別感謝來自全國各地，前去為吳怡農助選的志工夥伴和黨公職人員。
陳其邁指出，對於選舉的結果，民進黨將會繼續記取經驗，調整我們的腳步，不辜負支持者對我們的鞭策和期待，持續向前邁進。
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