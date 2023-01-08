企排18年8日第二戰由地主球隊新北中纖對上愛山林，新北中纖本場力拼捍衛主場，以25比15、25比19及25比17擊退愛山林中止4連敗，一掃陰霾捍衛主場成功。

首局新北中纖來勢洶洶， 開局打出4-1的攻勢，愛山林始終無法突破由中纖謝靖瑩和劉美菁組成的前排天羅地網，中纖也靠著雙外援Sara和Zsanett提供進攻火力，讓愛山林眼睜睜的看著中纖拿下第一局。

第二局中纖邱雅慧和陳盈綺引領進攻，而愛山林胡宸穎也以一記三號位直線進攻還以顏色，雙方糾纏互不相讓，局中中纖邱雅慧跳出來貢獻火力，助隊取得3分領先，愛山林廖嘉安透過二號位的刁鑽扣球苦苦追趕比分，可惜無法扭轉頹勢，最終中纖拿下第二局。

第三局愛山林重新出發，隊中潘宣蓉靠著一記二號位直線進攻緊咬比分，同隊的胡宸穎也跳出來貢獻得分，讓愛山林取得3分領先，但局中愛山林陷入亂流，頻頻失誤讓中纖反超比分，最終中纖贏得勝利終結連敗。