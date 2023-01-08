資深媒體人黃揚明。（資料照片）

台北市第三選區立委補選，國民黨王鴻薇獲得6萬0,519票，民進黨吳怡農獲得5萬4,739票，王以5,780票差距驚險獲勝。，資深媒體人黃揚明認為，吳怡農選得不算差，綠營支持者這次投票動能確實較強。

台北市立委補選落幕，國民黨王鴻薇獲得6萬0,519票，民進黨吳怡農獲得5萬4,739票，王以5,780票差距勝選。吳怡農這次補選得票率為47.27％，王鴻薇為52.26％，雙方差距為4.99個百分點。

其中，中山區王鴻薇落後844票，與吳怡農幾乎打平；而松山區王鴻薇則領先6,624票，是藍軍勝選關鍵。

對此，資深媒體人黃揚明分析，這次選舉可以解讀是基本盤的對決，陳時中去年九合一選舉在此區拿下5萬9,442票，而蔣萬安在此區拿下8萬1,107票，可見綠營支持者這次投票動能確實較強。

黃揚明認為，吳怡農選得不算差，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格，吳怡農若持續扎根服務，明年此時對上王鴻薇，誰勝誰負還很難估算！