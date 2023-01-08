影壇女神王祖賢因身材高挑、外貌出眾拍攝廣告出道，後轉往香港發展，有「亞洲第一美女」的稱號，2004年王祖賢拍完《美麗上海》後宣布息影，現隱居在加拿大溫哥華，足足有19年沒出現在螢幕前，但仍有不少粉絲好奇她的生活。過去有人爆料王祖賢的資產有300億，她曾接受媒體訪問時也透露手裡的錢一輩子花不完。

王祖賢早年外型亮麗，出演《倩女幽魂》、《都市獵人》、《賭神》、《摩登如來神掌》、《青蛇》等經典電影，是當時有名的影壇女神，事業如日中天的她2004年拍完電影《美麗上海》就宣布息影，消息震驚無數影迷，息影後王祖賢搬到加拿大，過起隱居的生活，近年不時會冒出王祖賢將復出的小道消息，王祖賢在2016年回台參加父親葬禮時回應：「因為我覺得我把最好的留給所有的觀眾朋友，還有關心我的人，這樣子就足夠了，那段時間我很盡力的把我最好的留給大家」，委婉表示自己不會復出。

根據陸媒指出王祖賢最紅的10年內拍攝超過60部電影，更曾因交稅金額高上新聞，靠拍戲就賺了不少，頗有理財頭腦的她把片酬拿去投資房地產，在國外的房產就有好幾處，有人爆料王祖賢光是手頭現金就高達10億美金（約新台幣300億元）。如今王祖賢55歲，已經有19年沒有工作，仍過得瀟灑自在，她時常被拍到參加佛法課堂，遇到粉絲也會親切打招呼，依舊女神風範十足。