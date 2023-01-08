台中一名46歲林姓男子去年4月搭乘公車時，趁著乘客眾多，竟用下半身緊貼前方的女乘客，再於公車行進時路面顛頗之際，以下體撞擊女乘客臀部，慘遭移送法辦。台中地院審結，依違反性騷擾防治法，處林男罰金2萬元。可上訴。

判決書指出，林姓男子2022年4月14日晚間於台中中友百貨旁的公車站搭乘9路公車，未料林男見乘客眾多，彼此站立空間有限，便趁機以下體緊貼前方A女乘客的臀部，再藉著路面顛頗，接續以下體碰撞女乘客臀部多次，使得女乘客身心受創，返家後撥打113保護專線諮詢，經諮詢人員建議下前往警局報案，全案才曝光。

台中地院審結，法官認為臀部屬於身體隱私部位，但林男不認識A女，卻做出偷襲、短暫性的觸摸行為，顯然已經破壞A女的身體隱私部位不受干擾的平和狀態，再者，林男以男性生殖器隔著褲襠間接碰觸，足以引起A女嫌惡之感，的確構成性騷擾罪的要件。

法官指出，林男只為了逞一已私慾，趁著A女無法抗拒之際觸摸其臀部，顯然不尊重A女的身體自主權，實在不可取，考量林男並無前科，認罪但尚未與被害人達成和解的情狀，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部的行為，處罰金2萬元，得易服勞役20天。可上訴。