年關將近，民眾都會到傳統市場、大賣場或年貨大街採買年貨，但常常有竊賊混入人群中，趁機竊取錢包。為提醒採買年貨民眾防竊與防詐須知，苗栗縣警察局刑事警察大隊，7日前往苗栗市南苗市場，以最接地氣方式，向民眾廣播宣導防扒竊應注意的事項。

警方宣導項目包括手提（背）包、皮夾、手機或貴重物品切勿露白，勿放外側口袋或背包外側，應放在靠近身體的內袋較為安全，背包向前背減少被扒竊的機率，人潮眾多時應特別留意貴重物品，遭推擠時請保護隨身物品，才不會讓竊賊有機可乘。

警方提到，民眾身上現金及財物，容易成為歹徒覬覦目標，竊嫌常混跡在人群中，尋找較易得手目標，如民眾隨身攜帶手提（背）包、皮夾、手機或貴重物品等，竊嫌多半會利用人多擁擠時，以「故意推擠、身體碰觸、聲東擊西或問路」等方式分散民眾注意力，趁機竊取物品，得手後迅速逃離現場，提醒民眾應注意防範。

苗栗縣警察局局長陳武康說，民眾年節期間領用現金及採買年貨交易熱絡，易成為歹徒作案目標，特向民眾宣導如存、提款需警方協助護鈔時，請以電話或親自向各警察單位申請，警方對於申請案件隨到隨辦。

陳武康表示，現在詐騙手法推陳出新，常見網路詐騙有假求職、假投資、假交友等，另近期以釣魚簡訊通知「全民領6000」相關訊息與連結，絕對是詐騙，請切記「不點擊、不填輸、不匯款」，鄉親如接到詐騙電話，請牢記「一聽二掛三查證」，撥打165防詐騙專線或到鄰近的派出所求助。希望社會大眾都平安歡度佳節。