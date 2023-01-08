台北市立委補選落幕，國民黨王鴻薇獲得6萬0,519票，民進黨吳怡農獲得5萬4,739票，王以5,780票差距勝選。前桃園市議員王浩宇發現，民生社區票倉開出，王鴻薇瞬間逆轉拉開差距！

台北市立委補選落幕，國民黨王鴻薇獲得6萬0,519票，民進黨吳怡農獲得5萬4,739票，王以5,780票差距勝選。吳怡農這次補選得票率為47.27％，王鴻薇為52.26％，雙方差距為4.99個百分點。

其中，中山區王鴻薇落後844票，與吳怡農幾乎打平；而松山區王鴻薇則領先6,624票，是藍軍勝選關鍵。

前桃園市議員王浩宇在臉書指出，民生社區票倉開出，王鴻薇瞬間逆轉拉開差距！

中選會表示，此次立法委員缺額補選選舉人數26萬7,965人，投票人數11萬6,155人，投票率為43.35％，開票結果，3位候選人，得票數分別為民進黨推薦的吳怡農5萬4,739票、國民黨推薦的王鴻薇6萬519票、蕭赫麟542票。